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Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda parladı16 Eylül 2019 Pazartesi 15:43 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:50
Türk Yıldızları, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi Türk Yıldızları, İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşları selamladı.
Türk Yıldızları Teknofest için İstanbul semalarında. https://t.co/FZptu3WVkD— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2019
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen uçuş sırasında, kırmızı ve beyaz renklerle bezeli Türk Yıldızlarının manevraları boğazın doyumsuz manzarası ile birleşti. Vatandaşlar da gösteriyi ilgiyle izledi.
Türk Yıldızları'nın uçuşu, hem vatandaşların TEKNOFEST'e davetini, hem de festivalin başlangıcını simgeliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Türk Yıldızları hava akrobasi istanbul boğazı TEKNOFEST