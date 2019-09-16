Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi Türk Yıldızları, İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşları selamladı.

Türk Yıldızları Teknofest için İstanbul semalarında. https://t.co/FZptu3WVkD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2019

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen uçuş sırasında, kırmızı ve beyaz renklerle bezeli Türk Yıldızlarının manevraları boğazın doyumsuz manzarası ile birleşti. Vatandaşlar da gösteriyi ilgiyle izledi.

Türk Yıldızları'nın uçuşu, hem vatandaşların TEKNOFEST'e davetini, hem de festivalin başlangıcını simgeliyor.

Kaynak: TRT Haber