İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bugün ortak operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin Botan kod adlı İbrahim Tatlı olduğu tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, etkisiz hale getirilen teröristin,11 Haziran 2019 tarihinde, Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Yıldız ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Çakmak'ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Zınar kod adlı Hayrettin Akdoğan,

27 Ağustos tarihinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber