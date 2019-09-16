Ali Yavuz yönetimindeki minibüs, Salihli yolu Baklacı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüsteki 14 yolcunun 6'sı yaralandı. Diğer yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA