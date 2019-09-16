Türkiye
Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı16 Eylül 2019 Pazartesi 15:44 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ali Yavuz yönetimindeki minibüs, Salihli yolu Baklacı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüsteki 14 yolcunun 6'sı yaralandı. Diğer yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası