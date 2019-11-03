Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini yaptı. Bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edildi. Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik temaslar da sürüyor. Ankara'ya gelen ikinci Rus heyet ile gerçekleşen görüşmelerde ortak devriyeye ilişkin bilgiler değerlendirildi.

Türk ve Rus birlikleri 10 kilometre derinliğe indi. Devriye, toplam 87 kilometre mesafe katedilerek 4 saatte tamamlandı. 8 zırhlı aracın katıldığı devriyeye İHA da eşlik etti. Teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediği, karadan ve havadan kontrol edildi. Devriye alanı dışında bulunan 20 kilometre derinlikteki saha ise, Türk istihbaratının takibinde.

Bir sonraki devriye 2 hafta sonra Kamışlı'da olacak

Rusya Savunma Bakanlığı, bir sonraki devriyenin 2 hafta sonra Kamışlı'da olacağını duyurdu.

Soçi mutabakatı uygulanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, ikinci ortak devriyeye ilişkin açıklama geldi. Bir sonraki devriyenin 2 hafta sonra Kamışlı'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber