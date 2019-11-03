Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamirlercilerinin yolunu tuttu.

Kazalara meydan vermemek için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamak gerekiyor.

Kış aylarında kaza riski artıyor. Sürücülerin, motor bakımından başlayarak hiçbir detayı atlamadan araçlarının kış bakımını yaptırmaları hayati önem taşıyor..

Kış bakımında, aracın baştan aşağıya bakım onarımının yapılmaması kışın olumsuzluklarla neden olabiliyor. Kışlık bakımda sadece antifriz ve silecek suyu değişimi yapıp donmayı engellemeye çalışmak yeterli değil. Bunun yanında kışlık lastik, zincir, çeki halatı eksiklerinin giderilmesi ve şanzıman, diferansiyel ve motor bakımlarının yanı sıra radyatörlerdeki su ile akülerin çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmeli.

Kışa girerken tek başına antifriz değişimi yeterli değildir. Bunun yanında şarj ve marj dinamoları da mutlaka kontrol edilmeli. Kışlık lastikler takılırken balans ayarlarının da yeniden yapılması gerekiyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ise ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlıyor.

Kaynak: TRT Haber