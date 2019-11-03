Karadeniz'de etkili olan sağanak nedeniyle heyelandan yollar kapandı, caddeler göle döndü.

Dernekpazarı'nda bir evin duvar ve çatısı yıkıldı

Şiddetli yağış Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu.

Uzungöl'e giden yol kapandı. Ulaşım, yapımı süren tünelden kontrollü olarak sağlanıyor.

İlçede yamaçtan kopan kaya parçası ise bir evin duvar ve çatısını yıktı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Giresun'da 3 kişi yaralandı

Heyelanın yaşandığı bir başka nokta Giresun Keşap ilçesi oldu. Toprak, yamaçtan Karadeniz sahil yoluna aktı. Yolda ilerleyen iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Sahil Yolu'nda ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Rize'de kaya parçaları sahil yolunu kapattı

Sağanak yağış Rize'de de etkili oldu. Meydana gelen heyelan nedeniyle, Pazarköy Köyü’nde 50 metrelik toprak yola indi, köy yolu trafiğe kapandı. Heyelanda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ulaşım, başka bir yoldan sağlanıyor.

Pazar ilçesinde de heyelan oluştu.

Fındıklı ilçesi Kıyıcık bölgesinde ise yine yamaçtan kopan kaya parçaları sahil yolunun bir şeridini kapadı.

Sağanak yağıştan dolayı su baskınları da yaşandı. Trabzon Ortahisar'da iş yerleri suyla doldu. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler su altında kaldı. Ekipler tahliye çalışması yaptı.

Metoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki yağışların etkisini kaybetmeye başladığını söyledi.

Haber: Fatih Doğan

Görüntü: Fatih Yavuz