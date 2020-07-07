Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Türk Kızılay'ın yaklaşan Kurban Bayramı'nda 149 bin hisse kurban kesmeyi hedeflediğini söyledi.

"Yurt içi kurban bedeli 1050, yurt dışı içinse 850 lira"

Türk Kızılay'ın milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban etleri ulaştırdığını ifade Ergenç, şöyle konuştu:

"Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etler, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan 'Hilal Olsun Türkiye' konseptiyle hazırlanan ve 1–31 Temmuz tarihlerinde yürütülecek olan 'Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'yla dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak, veteriner kontrolünde, noter huzurunda kesilecek.

Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak. Bu yıl yurt içi kurban bedeli 1050, yurt dışı içinse 850 lira olarak belirlendi, Vekaletle kesilen kurbanlar yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Kızılay olarak bu yıl vekaletini alıp keseceğimiz kurbanlardan elde edeceğimiz etleri öncelikle toplumun bu kesimleri ile paylaşacağız."