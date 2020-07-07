İlçeye bağlı Dokumacılar köyü Kaynarca (Sahlep) mezrasında, henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Yusufeli ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ile Artvin AFAD Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında ilk belirlemelere göre 35 ev kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

35 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangın sonrası bölgeye gelerek devam eden çalışmaları inceledi.

Vatandaşlarla da görüşen Özdemir, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.