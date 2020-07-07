Yazıçayır Mahallesi'nde Mehmet Avcı'ya ait tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk’e ait mercimek tarlasına da sıçradı.

İhbar üzerine, yangın alanına Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çiftçilerin yoğun çalışması ile söndürülen yangında, 20 dekar arpa ve buğday ile 10 dekar mercimek ekili alan kül oldu.