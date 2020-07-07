Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak’ta 1 kişi PKK’ya katılmak üzereyken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılım yapmak üzere olan kişi ile ona yardım eden şüpheli yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonucunda İstanbul'dan bir kişinin terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım sağlayacağı bilgisine ulaşıldı.
Yapılan çalışmada, İstanbul'dan Cizre ilçesine ulaşan şüpheli U.K. polis kontrol noktasında yakalandı.
U.K'nin irtibatlı olduğu S.A. da İdil ilçesinin Ulak köyünde gözaltına alındı. S.A'nın evinde yapılan aramada, bulunan çeşitli dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: şırnak terör örgütüSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 13:06
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