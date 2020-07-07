Çok sayıda kurbanlık dana, sahipleri tarafından Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetler içerisinde taşındı.

2 kurbanlık ölmek üzereyken kesildi

Habibler Arnavutköy bağlantı yolunda hayvanların havasız kaldığını fark eden kurbanlık sahipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir sokağa girerek, kamyonetin kasasını açtı.

Diğer bir kamyon ise yol üzerinde durdurularak kasası açıldı.

Kapalı kasa kamyonetlerde havasız kalan 4 büyükbaş kurbanlık ölürken, 2 kurbanlık ise ölmek üzereyken kesildi.

"Kestikleri hayvanları arabaya attılar"

Yaşananları anlatan mahalle sakini, "Bir tane kamyon geldi. Açtılar kapıları. Nereye gittiklerini biz de bilmiyoruz. Kestikleri hayvanları arabaya attılar, sonra geldiler diğerlerini aldılar gittiler" dedi.