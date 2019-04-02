Türk Kızılayı Ülke Alan Koordinatör Vekili Fatih Kökcan ve ekibi, Kilis'te otizmli çocukların eğitim gördüğü özel bir eğitim ve uygulama okulunu ziyaret ederek, burada eğitim gören çocuklarla zaman geçirdi.

"Türk Kızılayı olarak her zaman yanlarındayız"

Çocuklarla oyun oynayıp sohbet eden Türk Kızılayı ekibi, yanlarında getirdikleri oyuncak ve çikolataları çocuklara vererek, yüzlerini güldürdü.

Fatih Kökcan, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu dile getirerek, "Otizmin farkındayız ve Türk Kızılayı olarak her zaman yanlarındayız" dedi.

Kaynak: AA