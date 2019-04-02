AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediye oylarının yeniden sayılması için 19 ilçede itiraz ediyoruz. Sahada cansiperane çalışan ve partimize oy veren kardeşlerimizin 1 oyunun dahi boşa gitmemesi için yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Milletin iradesine sahip çıkacağız" dedi

Antalya Büyükşehir Belediye oylarının yeniden sayılması için 19 ilçede itiraz ediyoruz. Sahada cansiperane çalışan ve partimize oy veren kardeşlerimizin 1 oyunun dahi boşa gitmemesi için yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Milletin iradesine sahip çıkacağız... pic.twitter.com/GfVMGzjyCm — Av. İbrahim Ethem TAŞ (@ethemtas) 2 Nisan 2019

Kaynak: İHA