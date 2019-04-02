Bir zabıta memuruna şiddet uyguladığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Tayfun Karali ve avukatı ile müşteki Kenan Fidan katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Kenan Fidan, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Müdürlüğü Trafik Amirliğine bağlı çekici şoförü olarak görev yaptığını belirterek, "Olaydan bir gün önce daire başkanımız olan sanıktan Anadolu Yakası'nda toplantı olacağı yönünde mesaj geldi. Sabah 08.00 sıralarında toplantıya yetişmek için yola çıktım. Emniyet şeridini kullandığım doğrudur. Toplantının yapılacağı yere geldiğimde daire başkanımız benden önce gelmişti. Beni yanına çağırdı ve bana küfredip vurmaya başladı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Olaydan sonra kendisi benden özür dilemedi. Arayıp sormadı. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Son savunmaları sorulan sanık Karali de, "Müştekinin kullandığı çekicinin trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiğine ilişkin kamera görüntüleri dosyada bulunmaktadır. Ayrıca müştekiden aynı ortamda helallik istemek için personeli çağırmıştım ancak görevlendirme nedeniyle fırsatım olmadı. Kesinlikle benim davranışlarım medyaya yanlış yansıdı. Emniyet şeridine girmiş, bir sürü insanın hayatını tehlikeye atmış birine gösterdiğim bir refleksti. Olay nedeniyle son derece üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Yeniden söz verilen Fidan, "Sanık, emniyet şeridinde giderken trafik güvenliğini tehlikeye soktuğumu, canına kastettiğimi iddia etmektedir. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Aldığım darbelerden sonra çenem çok ağrıdı. Hatta abdestim vardı bozuldu, dudağım yırtıldığı için" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tayfun Karali'yi "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianamede neler var?

Eski İBB Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali'nin, Kartal'daki Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü bahçesinde zabıta memuru Kenan Fidan'a arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı kamera görüntülerine yansımıştı.

Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Tayfun Karali'nin, "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA