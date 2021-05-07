Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 20:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türk karasularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 53 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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