Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisi görünce balkondan balkona sarktı
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli, kendisini gözaltına almak için gelen polisleri görünce balkondan kaçmaya çalıştı. Şüphelinin balkondan balkona sarktığı anlar kameraya yansıdı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan S.E.’nin, bir binada saklandığı bilgisini alınca herakete geçti.
Binanın önündeki polisleri fark eden S.E. balkondan balkona sarktı. 6'ncı kattan 2'nci kata kadar inen şüpheli buradan kaçmaya çalıştı.
Polisler tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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