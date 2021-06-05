Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvacık Bademli sahili açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 kişi kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.