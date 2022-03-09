Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 15 göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.