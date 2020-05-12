Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk kara sularına geri itilen 53 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 17'si çocuk 53 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 can salında sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti.
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 17'si çocuk 53 sığınmacı kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: türk kara suları izmirSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:59
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Hemşirelerimiz şimdi birer kahraman
Yükleniyor lütfen bekleyiniz