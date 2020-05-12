Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hemşireler Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesajını paylaştı.

"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman" diyen Koca, duyarlı olmakta dünya örnekleri olmadığını söyledi.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutlayan Bakan Koca, "Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar" dedi.