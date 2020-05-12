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Bakan Koca: Hemşirelerimiz şimdi birer kahraman
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hemşireler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hemşireler Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesajını paylaştı.
"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman" diyen Koca, duyarlı olmakta dünya örnekleri olmadığını söyledi.
12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutlayan Bakan Koca, "Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar" dedi.
Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. pic.twitter.com/TrseBtFTRu— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020
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