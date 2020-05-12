Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de 500 yıllık 2 el yazması İncil ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 500 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 2 İncil bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç köyünde şüpheli bir aracı durduran jandarma ekipleri, bagajdaki ayakkabı kutusu içerisinde el yazması 2 İncil ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 500 yıllık olduğu değerlendirilen iki İncil, Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Edirne el yazması incil operasyonSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:07
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