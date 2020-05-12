Yurtlardan tahliyeler sürüyor
Koronavirüs salgını sonrası yurtdışından Türkiye'ye getirilen vatandaşların yurtlardan tahliyesi sürüyor. Manisa'da 292, Mardin'de 39, Bursa'da 250, Denizli'de de 171 kişi karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.
14 günlük karantina süresini tamamlayanlar birer birer memleketlerine uğurlanıyor.
Katar'dan getirilen 292 kişinin Manisa'daki gözlem süreci sona erdi. Karantinayı bitirenler memleketlerine gitmeden önce kendilerine hediye edilen fidanları yurt bahçesine dikti.
Tahliye heyecanı yaşayan bir başka il de Mardin'di. İran'dan gelen 39 Türk vatandaşı karantina sürecini tamamladı. Evlerine uğurlananlara fidan hediye edildi.
Bursa da tahliyenin yapıldığı kentlerden biriydi. 27 Nisan'da Türk Hava Yolları uçağı ile Suudi Arabistan'dan getirilen 250 kişi Bursa'daki yurtlarda karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantinayı tamamlayan vatandaşlar evlerine uğurlandı.
Denizli'de, Suudi Arabistan'dan gelen 171 kişinin karantina süreçleri sona erdi. Vatandaşlar otobüslerle memleketlerine gönderildi.