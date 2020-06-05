Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan grup, Çanakkale Ayvacık sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen çeşitli uyruklardaki 50 kişi, Türk kara sularına geri itilmeleri üzerine yardım istedi.

Bölgeye hareket eden Türk sahil güvenlik komutanlığı, Behramkale köyü açıklarında kurtardıkları 50 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenlere yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.