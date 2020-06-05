Haber Giriş: Kaynak: AA
Sıcaklık artıyor
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye'de hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Havanın diğer bölgelerde az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor.
Etiketler: sağanak hava sıcaklığıSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 10:18
Son Haberler
- 11:17
- 11:15
- 11:11
- 11:10
- 11:08
Sıradaki Haber
İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz