Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu
İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
Normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'e ulaştı.
Etiketler: İstanbul trafik trafik yoğunluğuSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 08:35
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