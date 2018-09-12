Türk Hava Yolları yeni kıyafetlerini tanıttı

Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları (THY), kabin memurları ve amirleri için yeni kıyafetlerini açıkladı.

"Bayram sababını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız"

THY basın müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla üniformaların fotoğraflarını yayımladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda Dünya havacılığını Kırmızıya ve Beyaza boyamak için sabırsızız."

Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda Dünya havacılığını Kırmızıya ve Beyaza boyamak için sabırsızız. pic.twitter.com/G990vKC84p — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 12 Eylül 2018

Yeni havalimanının açılışıyla birlikte kullanılacak

Yeni üniformaları daha önce Etihad ve Alitalia için tasarım yapan ünlü İtalyan modacı Ettore Bilotta büyük bir titizlikle hazırladı.

Kıyafetlerde kırmızı renk hakim. Kabin memurlarının antrasit gri, amirlerin ise kırmızı renkte olacak yeni kıyafetleri erkekler için de koyu renkli olarak tasarlandı.

Yeni kıyafetler yeni havalimanına geçiş ile birlikte giyilecek.

Kaynak: TRT Haber