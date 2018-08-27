Türk gönüllüler Nijer'de yoksulların yüzünü güldürdü

TDV, bu yıl yurt dışındaki kurban faaliyetlerine yönelik en büyük yardımı Nijer'de, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler ve ülkedeki yerel sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaptı.

Çoğunluğu gençlerden oluşan ve ilk defa Afrika kıtasına giden gönüllüler, bayram boyunca Sahra Çölü'nden Fizan'a uzanan ülkenin 60 ayrı bölgesinde kurban kesip dağıttı.

Kavurucu Afrika sıcağının hakim olduğu iklim koşullarına zaman zaman ayak uydurmakta zorlanan gönüllüler, bin kilometreyi bulan mesafeleri aşarak kendilerini büyük umutla bekleyen mağdur ve mazlumlara ulaştı.

Gönüllüler, sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Müslümanların bağışladığı 42 bin 385 hisse kurban için vekalet verenlerin isimlerini tek tek okudu, 6 bin 55 büyükbaş hayvanın kesimine şahitlik etti.

"İlgi ve alakaları bizi mutlu ediyor"

Nijer'in 8 ayrı eyaletindeki kurban kesim faaliyetlerine, yerel yöneticiler ve kabile reisleri de eşlik etti.

Türkiye'nin her geçen yıl Afrika ülkelerine desteğinin farkında olan yerel idareciler, eyalete girişinden çıkışına kadar geçen sürede Türk gönüllüleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptı.

TDV Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, bu yıl vakfın yurt dışındaki en büyük organizasyonunu gerçekleştirdiği Nijer'de yüz binlerce insana kurban yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Nijer'in her bölgesine ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Temelli, "Çalışmalarımızı yaptığımız bölgelerde sultanlar, valiler ve belediye başkanları bizleri karşılıyor. Kendileri Türkiye'nin ve vakfımızın yapmış olduğu bu çalışmalardan duydukları memnuniyetleri çeşitli şekillerde ifade ediyorlar. İlgi ve alakaları gerçekten çok yüksek seviyede, bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmaların yerine ulaştığına inanıyoruz" diye konuştu.

"Yokluğa rağmen mutluluğu gördük"

Vakıf gönüllüsü Önder Öztürk de, ülkenin 4 ayrı bölgesinde kurban yardımı faaliyetine katıldığını belirtti.

Türkiye'nin Nijer'deki imajına katkı sunduklarını anlatan Öztürk, "Buralarda yokluk içerisinde hayatın nasıl yaşanacağını gördük. Teknolojiye ve betonlara boğulmamış bir halkı görme fırsatımız oldu. İmkanları çok kısıtlı olan insanların bu kadar yokluk içerisinde mutlu olmasını bildiğini gördük. Bunları görünce hem yardım getirmenin hem de Türkiye'nin buraya el uzatmasının gururunu ve sevincini bir arada yaşadık" dedi.

"Fizan'da kurban kestik"

Gönüllülerden Mahmut Baysal ise, ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burayı görünce Türkiye'nin ne kadar büyük bir nimet içinde olduğunu daha iyi anladığını vurgulayan Baysal, "Türkiye'de vekalet yoluyla kurban verenlerin hayvanının kesimini, Osmanlı'nın son toprağı olan Fizan olarak bilinen yerde yaptım. Bizlere böyle bir hizmeti nasip eden Allah'a şükürler olsun. Türkiye'de vekalet veren kardeşlerimiz hiçbir şekilde şüphe duymasın burada en güzel şekilde yerine getirmeye çalıştık. Osmanlı'nın son olarak vardığı Fizan'da Türkiye'yi seven ve Osmanlı soyundan geldiğine inanan mağdur insanlara ulaştık" diye konuştu.

Nijerliler büyük yardımın farkında

Nijerli Osman Sadu da, ülkelerinde Türkiye'yi görmeye alışmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin desteğini Nijerlilerin çok iyi kavradığını ifade eden Sadu, "Bu sene Türkiye'nin burada çok büyük bir çalışma yaptığını kendi vatandaşlarımdan da duyuyorum. Nijer'in bir ucundan bir ucuna en çok ihtiyacı olanlara ulaşılmış hatta buraya Mali'den gelen mültecilere dahi Türkiye'nin yardımı ulaşmış. Halk gerçekten bu büyük yardım için çok sevindi. Allah kabul etsin, bağışçılara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA