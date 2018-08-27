Nevşehir'de 22 iş yeri devlet desteğiyle yenilendi

Dağıstanlı çarşısında hizmet veren 22 dükkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle Ürgüp Belediyesi tarafından 1 milyon 419 bin 38 lira harcanarak yenilendi.

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Çarşı yapımının ardından daha modern bir yapıya kavuştu" dedi.

"Devletimizin hediyesi oldu"

Başkan Fahri Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Sokağımızın adı Dağıstanlı sokağıdır. Bu sokakta daha önce herkesin rastgele yapı malzemeleri ile yapılan rengarenk farklı şekillerde ve gözü rahatsız edecek bir şekilde iş yerleri vardı. Esnafımızdan da bu sokak ile ilgili bir düzenleme talebi vardı. Bu talep doğrultusunda da biz esnafımıza söz vermiştik. Eve biz burayı yapalım ama zamana bırakalım dedim. Bu zaman içerisinde, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından verilen destekler ile yapıldı. Ve Ürgüp’ümüze böyle bir eser kazandırdık.

Şimdi burada yöresel mimari tarzı ile biraz daha modernize etmek suretiyle yöresel taş kullanılmasının yanı sıra iş yerlerinin kapıları aynı şekilde düzenlendi. Zemini doğal taşlardan kaplandı. Çarşımızın üstünde bulunan gölgelik ise güçlendirilmiş camdan yapıldı. İşin en iyi tarafı ise mülk sahiplerinden ve esnafımızdan tek kuruş para istemedik. Yani tabiri caizse belediyemizin hizmeti devletimizin bir hediyesi oldu. Bu dükkanlar yapıldıktan sonra ise çarşımız daha fazla ziyaret edilebilir bir hale geldi. Biz bundan son derece mutluyuz."

Kaynak: İHA