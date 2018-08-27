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Hatay'da kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay'da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Hatayda kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Olay Hatay İskenderun'a bağlı Aşkarbeyli mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, İsmet ve Ali Yılmazer ile İsa Ocak hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Haberi alan yaralı yakınları, İskenderun Devlet Hastanesine akın etti.

Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi alırken jandarma ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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