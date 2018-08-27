Adıyaman'da başlatılan PKK/KCK soruşturması sürüyor

Bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması için Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan Z.Y., S.S., Ş.T. ve C.P.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.T. ve C.P. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da 15 Ağustos'ta bir mermer ocağı şantiyesini ateşe veren terör örgütü PKK/KCK üyeleri, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenlemiş, olayda 1 uzman çavuş yaralanmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış, "terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, aralarında Özdemir ve Yuka'nın da olduğu 3'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA