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Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

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Kars ve Ardahanda gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve kuzey doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra ise, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ile yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 21, Tunceli'de 19, Erzincan'da 16, Ağrı'da 14, Ardahan'da 13, Kars ve Erzurum'da 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Tunceli'de 37, Erzincan'da 36, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'da 28, Ardahan'da 26 derece olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: yağış, sağanak, Kars, Ardahan
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