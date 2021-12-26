Karlı dağların arasında, Fırat Nehri'nin kıyısında süren masal gibi bir yolculuk...

Doğu Ekspresi ile otel konforunda yolculuk

Doğu Ekspresi, uzun bir aranın ardından yeniden seferlerine başladı.

Kompartımanlar süslendi, 1300 kilometrelik yolculuk için tüm detaylar düşünüldü.

16 saat süren yolculuğun ardından tren Erzincan'da duruyor.

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Yolcular tarihi yerleri geziyor

Erzurum'da ise akşam gezisi yapılıyor. Şehir turunun ardından yöresel lezzetlerin de tadına bakılıyor.

Erzurum gezisinin ardından Kars'a hareket ediliyor.

1,5 gün süren yolculuğun ardından Kars'a varılıyor.

Kars'ın en uğrak noktalarından biri de Çıldır Gölü. Yılın 3 ayı buzlarla kaplı olan bu göl, 123 km çapında ve ziyaretçiler atlı kızaklarla karın keyfini çıkartıyor.

Son olarak Kars'ın aşıkları dinleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Turistik Doğu Ekspresi haftada iki kez işletilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresini çarşamba ve cuma günleri Ankara'dan, cuma ve pazar günleri Kars'tan haftada iki kez sefer düzenleyecek.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Oğuz Karatoprak