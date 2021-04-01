İstanbul 16'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı.

Davaya konu olan "İslam’la ilgileri yok bu aç köpeklerin" sözlerini sarf eden sanık Nazan Demir'in beraatine hükmedildi. Altun karara tepki gösterdi, "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" dedi.

Mahkeme, isnad edilen eylemlerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğuna hükmetti. Sanık Nazan Demir'in beraatine hükmetti.

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklama yaptı. İfadelerin hakaret sayılmamasına tepki gösterdi. Altun paylaşımında kararı da paylaştı, davaya konu olan ifadeye yönelik mahkemenin yorumunu, "bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş" diye değerlendirdi.

Altun "Çok ama çok üzgünüm" dedi.