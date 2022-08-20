Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 25 yaralı
[Fotograf: İHA]
Antalya’da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.
Kaza Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Z.K. idaresindeki otobüs ile yolcu almak maksadıyla durakladığı sırada G.A. yönetimindeki tur otobüsü arkadan çarptı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A’yı güçlükle çıkardı.
Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2’si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Park halindeki kamyonet kurşunlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz