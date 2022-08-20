Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimler sonucunda, 2 şüpheliye uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden,1 şüpheliye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılırken, 1 şüpheli de sınır dışı edildi.

Denetimler sırasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, 1333 kişi, 300 araç ve 256 motosiklet denetlendi.