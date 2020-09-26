Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi
Tunceli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.
Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: tunceli operasyon tunceli sığınak terör sığınakSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:07
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