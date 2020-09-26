Doğu Akdeniz sahillerine renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Haziran ayı ortalarında filizlenen kum zambakları, ekim ayı sonuna kadar çiçeklerini koruyabiliyor. 45 derece sıcağa dayanabilen kum zambakları, bilinçsizce koparan vatandaşlar nedeniyle azalabiliyor.

Silifke sahillerini süsleyen kum zambakları sayılarında, geçen yıllara oranla düşüş dikkat çekti. Kum zambakları, kumsalda dolaşan, şezlong atan ve çadır kuran ziyaretçiler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı vatandaşların zambakları sökerek evine götürmesi de en büyük problemlerden biri.

Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının koparılması durumunda 60 bin lira para cezası uygulanıyor. Tabiat parkı içerisinde koparılması halinde ise ceza 120 bin lira olarak uygulanacak.