Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.https://t.co/GWCmrDPZTx pic.twitter.com/kgM4IRQeeF— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2020
Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan evlerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 02:14
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