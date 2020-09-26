İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.https://t.co/GWCmrDPZTx pic.twitter.com/kgM4IRQeeF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2020

Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan evlerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.