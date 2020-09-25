Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına uçtu
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp bir evin çatısına düştü. Çatıda asılı kalan aracın içindeki sürücü yaralandı.
Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi'nde, yağmur esnasında Osman S. tepeden aşağıya doğru inerken keskin virajda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hızla aşağıya doğru inen otomobil içerisinde sürücüsüyle birlikte yol kenarındaki boş bir evin çatısından içeriye girdi.
[Fotoğraf: İHA]
Sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı
Vatandaşlar tarafından askıda kalan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü kaza yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Evin çatısında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Mersin çatı otomobil çatıya düştüSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 23:52
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