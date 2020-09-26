İstanbul Valiliği koordinasyonundaki denetim, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Boğaz'da seyreden gezi tekneleri durdurulup virüse karşı alınan önlemler kontrol edildi.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme de yaptı.