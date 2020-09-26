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İstanbul'da gezi teknelerine denetim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Boğazı'nda gezi teknelerine yönelik koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul Valiliği koordinasyonundaki denetim, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirildi.
Boğaz'da seyreden gezi tekneleri durdurulup virüse karşı alınan önlemler kontrol edildi.
Ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme de yaptı.
Etiketler: koronavirüs denetimleri gezi teknelerine denetimSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:11
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