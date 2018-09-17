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Tunceli'de terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi, kentte gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

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Tuncelide terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, bölücü terör örgütüne göz açtırmıyor. Yapılan operasyonlarla, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

Güvenlik güçleri, Tunceli kırsalında eylem hazırlığında bir grup terörist tespit etti. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hemen operasyon başlatıldı.

Jandarma karadan, savaş uçakları ise havadan bölgeyi ateş altına aldı.

Operasyonda gün içerisinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'nin Ovacık kırsalında da gece yürütülen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

Kaynak: TRT Haber

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