AA 08.01.2026 19:40

Tunceli'de eğitime yarın ara verildi

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Tunceli'de eğitime yarın ara verildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisini göstereceği ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli Eğitim Kar Yağışı
