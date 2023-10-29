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Türkiye
DHA 29.10.2023 14:09

Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 araçlık konvoy

Tunceli'de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Türk bayraklarıyla 100 araçlık konvoy ile kutlama yapıldı.

Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 araçlık konvoy
[Fotograf: DHA]

Cumhuriyet'in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Valilik koordinesinde etkinlik düzenlendi.

Türk bayraklarıyla donatılan ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun da motosikletiyle katıldığı 100 araçlık konvoy, sonbaharın gelişiyle sarı tonlara bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı’ndan geçerek, Ovacık ilçesine doğru hareket etti.

Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 araçlık konvoy

Yaklaşık 80 kilometre boyunca Munzur Nehri’nin yanından geçen karayolunda ilerleyen konvoy, ilçedeki Munzur Gözeleri’nde etkinliği tamamladı. İl Jandarma Komutanlığı’na ait 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de, alçak uçuş yaparak konvoya eşlik etti.

Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 araçlık konvoy

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Böyle anlamlı mekanlarda her zaman bir temennide bulunulur. Benim de buradaki temennim şudur ki; dünya durdukça, Cumhuriyet var olsun" dedi.

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