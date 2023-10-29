Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 araçlık konvoy

Cumhuriyet'in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Valilik koordinesinde etkinlik düzenlendi.

Türk bayraklarıyla donatılan ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun da motosikletiyle katıldığı 100 araçlık konvoy, sonbaharın gelişiyle sarı tonlara bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı’ndan geçerek, Ovacık ilçesine doğru hareket etti.

Yaklaşık 80 kilometre boyunca Munzur Nehri’nin yanından geçen karayolunda ilerleyen konvoy, ilçedeki Munzur Gözeleri’nde etkinliği tamamladı. İl Jandarma Komutanlığı’na ait 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de, alçak uçuş yaparak konvoya eşlik etti.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Böyle anlamlı mekanlarda her zaman bir temennide bulunulur. Benim de buradaki temennim şudur ki; dünya durdukça, Cumhuriyet var olsun" dedi.