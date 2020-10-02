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Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Pertek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, birden fazla Covid-19 tanısının bulunduğu Konaklar köyü salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.
Köye giriş ve çıkışlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.
Etiketler: Tunceli pertek koronavirüsSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 11:26
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