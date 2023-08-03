Tunceli’de bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, festival süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kentte çeşitli tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nedeniyle Behice Boran, Hürriyet, Av. Ali Demir ve Ovacık caddeleri ile 303. Sokak, İl Trafik Komisyonunun kararıyla 3-6 Ağustos süresince araç trafiğine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların alternatif yolları kullanmaları istendi.