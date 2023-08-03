Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.08.2023 09:46

Tunceli’de bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Tunceli’de, 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli’de bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, festival süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kentte çeşitli tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nedeniyle Behice Boran, Hürriyet, Av. Ali Demir ve Ovacık caddeleri ile 303. Sokak, İl Trafik Komisyonunun kararıyla 3-6 Ağustos süresince araç trafiğine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların alternatif yolları kullanmaları istendi.

ETİKETLER
Tunceli
Sıradaki Haber
Tunceli'de askeri tabur yatakhanesinde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:03
ABD istihbaratı Rus hedeflere iPhone ile sızmış
10:10
Enflasyon rakamları açıklandı
09:57
Brent petrolün varil fiyatı 83,19 dolar
09:50
Ormanda izinsiz ağaç kesen kişi yakalandı
09:44
Rusya: Kaluga Bölgesi'nde Ukrayna’nın 6 İHA’yla saldırı girişimi engellendi
Ankara ve İstanbul'da dolunay manzarası
Ankara ve İstanbul'da dolunay manzarası
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ