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Tunceli'de 31 bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında 31 bölge, 1-15 Eylül tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

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Tuncelide 31 bölge &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; ilan edildi

Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kentteki bazı alanların, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölge, 1-15 Eylül tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, terör operasyonları, özel güvenlik bölgesi
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