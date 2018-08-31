Tunceli'de 31 bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Kentteki bazı alanların, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölge, 1-15 Eylül tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."
Kaynak: AA