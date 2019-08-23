Türkiye
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
23 Ağustos 2019 Cuma 14:19 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 14:31
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Nazmiye ilçe kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları Tunceli-Nazmiye ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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