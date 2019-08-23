Kocaeli'de otobüs firmasında muavin olarak çalışan Y.D., şirket sisteminden telefon numarasına ulaştığı kadın yolcuya cinsel içerikli mesajlar yolladı.
Kadının şikayeti üzerine Y.D. hakkında cinsel taciz, tehdit", "hakaret, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlamasıyla Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Mahkeme, tutuksuz yargılanan Y.D'yi 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Cezanın onanmasının ardından Y.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs firmasındaki işinden çıkarılan ve fabrikada işçi olarak çalışan Y.D'yi gözaltına aldı.
Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA