Yüksek Seçim Kurulu, şikayetler üzerine bazı muhtarlar ile ilgili harekete geçti. Gerekli özelliklere sahip olmadan seçilen muhtarlar incelemeye alındı. Yapılan inceleme mazbata iptali kararına kadar gidebilir. İptal edilen mazbatalar için ise 7 Haziran 2020’de ara seçim yapılması planlanıyor.

Seçimi kazanmasına rağmen okuma yazma bilmediği, adli sicilinde problem olduğu, 6 aylık ikamet şartını taşımadıkları gerekçeleri ile bazı muhtarların mazbatalarının iptali istendi. YSK ayrı ayrı inceleme başlatıldı.

YSK, itirazların ardından mazbata iptali kararı verilen muhtarlar için 7 Haziran 2020’de ara seçim yapmayı planlıyor.

Seçime kadar mahalle ya da köylerde imza yetkisi birinci sıradaki azada olacak.

Türkiye'de 50 bin 157 muhtar var. Muhtar adayı olabilmek için seçimler öncesinde herhangi bir başvuru süreci bulunmuyor. İsteyen seçim günü bile aday olabiliyor. Dolayısı ile muhtar adayları ile ilgili seçim kurullarınca şartları taşıyıp taşımadığının araştırılması yapılamıyor.

Ancak bir itiraz yapılmışsa inceleme sonucu gerekli yeterliliği yoksa mazbatası iptal edilebiliyor.

Kaynak: TRT Haber