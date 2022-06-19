Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli Valiliğinden ateş yakarak piknik yapılmaması uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli Valiliği, olası orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, havaların ısınması ve düşük nem oranının yangın riskini artırdığı belirtildi.
Vatandaşların izinli yerler haricinde ateş yakarak piknik yapmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sigara ve cam gibi yangına sebebiyet verebilecek maddeleri gelişigüzel atmayalım. Nefesimiz tükenmesin, güzelliklerimiz kaybolmasın" denildi.
Etiketler: Orman Yangını Tunceli
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